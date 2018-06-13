В Баку состоялся Чемпионат Азербайджана по стрельбе из лука - ФОТО

В Баку состоялся Чемпионат Азербайджана по стрельбе из лука. Мероприятие было организовано Азербайджанской федерацией по стрельбе из лука, сообщает компания "AS Qrup İnvestment" в среду.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, на первенстве, организованном в Олимпийском комплексе в поселке Говсан, соревновались мужчины и женщины в трех возрастных категориях. Чемпионат, проходивший в течение двух дней на открытом воздухе, сопровождался напряженной и интересной борьбой.

Среди взрослых звание чемпионов страны завоевали среди мужчин - Джахан Мусаев, среди женщин - Яйлагюль Рамазанова. В подростковой возрастной категории первым среди юношей стал Сахиб Абилов, а среди девушек - Назрин Заманова. Среди детей победителями стали Али Сулейманов и Айтан Гусейнзаде. Чемпионам, а также лучникам, занявшим вторые и третьи места, были вручены дипломы и денежные призы от группы компаний "AS Qrup İnvestment".

Стрельба из лука входит в список олимпийских видов спорта. "AS Qrup İnvestment" является официальным спонсором Азербайджанской федерации по стрельбе из лука.

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