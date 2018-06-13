Представители UNEC посетили свыше двухсот школ

Профессорско-преподавательский состав UNEC посетил свыше 200 школ Азербайджана, сообщает вуз в среду.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, встречи, проводимые с целью представления старшеклассникам информации о UNEC, поддержки их в выборе специальности, были проведены в передовых школах Баку, Гекчая, Исмаиллы, Губы, Шабрана, Загаталы, Сиязани, Габалы, Шеки, Агдаша и Мингячевира.

Профессорско-преподавательский состав дал старшеклассникам подробную информацию о UNEC, который является самым крупным экономического профиля высшим учебным заведением региона и единственным в Азербайджане, где обучение ведется на четырех языках. Было отмечено, что прием в UNEC наряду с тестовыми экзаменами, организуемыми Государственным экзаменационным центром, также осуществляется посредством международной программы SAT. Было доведено до внимания абитуриентов, что за последние два года, набравшие самые высокие баллы по II группе специальностей, выбрали именно UNEC.

На встрече было отмечено о новшествах, которые применяются только в UNEC. Было отмечено, что студентам, поступившим в UNEC, набрав свыше 600 баллов, в течение одного семестра выдается специальная стипендия. Кроме того, 15 студентам, показавшим самые высокие результаты по каждому курсу независимо от факультета, выдается вторая стипендия отличника. UNEC осуществляет программу двойного диплома с самым престижным высшим учебным заведением экономического профиля Европы Лондонской школой экономики/Лондонского университета и университетом Франции Монпелье. Одним из возможностей, которую предоставляет UNEC студентам, является программа ВУДД, дающая возможность овладеть двумя специальностями в течение четырех лет.

Учащимся также была дана информация о популярном среди абитуриентов проекте "Один день в UNEC". Было отмечено, что в рамках проекта в текущем учебном году около 1000 учащихся свыше 60 школ Баку, Сумгайыта, Мингячевира, Лянкярана, Губы, Ширвана, Закаталы и Хачмаза стали "студентами на один день" UNEC.

На встречах был продемонстрирован ознакомительный видеоролик UNEC, а также был роздан справочник.

Следует отметить, что ранее профессорско-преподавательский состав UNEC посетил азербайджанские школы в Грузии.

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