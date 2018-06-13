В связи с праздником Рамазан с 15 по 20 июня азербайджанская полиция будет работать в усиленном режиме, говорится в сообщении пресс-службы МВД, распространенном в среду. Об этом Day.Az сообщает со ссылкой на Trend.

В сообщении говорится, что приказ об этом подписал министр внутренних дел генерал-полковник Рамиль Усубов.

"В праздничные дни в общественных местах и местах массового отдыха людей будут обеспечены упреждающие и другие необходимые меры для обеспечения правопорядка", - говорится в сообщении.

Также будет увеличено число нарядов патрульно-постовой службы.