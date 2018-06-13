"Азеришыг" о бесперебойном электроснабжении в дни праздника Рамазан

ОАО "Азеришыг" проведены технические и организационные мероприятия с целью бесперебойного электроснабжения потребителей в нерабочие дни, а также мест проведения праздничных мероприятий в связи с праздником Рамазан.

Об этом говорится в среду в сообщении ОАО, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Согласно сообщению, в центральном аппарате "Азеришыг" и районных управлениях энергоснабжения и продажи организовано дежурство ответственных должностных лиц, также проведены необходимые мероприятия по устранению возможных аварий.

Усилен контроль для предотвращения случаев злоупотребления, осуществлены необходимые мероприятия по удовлетворению потребностей электрических сетей в материалах.

За исключением устранения аварий, все плановые работы ОАО "Азеришыг" будут временно приостановлены.