Ограничивается движение транспорта на северном выезде из Баку - ВНИМАНИЮ ВОДИТЕЛЕЙ

С 16 июня на участке дороги Бакинский международный автовокзал-Хырдаланский круг (6-11 километр автотрассы Баку-Губа-госграница России) начнутся работы по обновлению асфальтобетонного покрытия, говорится в сообщении Госагентства автомобильных дорог, распространенном в среду, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Как говорится в сообщении, работы будут вестись поэтапно на каждой полосе движения без полного ограничения движения на дороге.

Поэтапное ограничение движения транспортных средств будет действовать до завершения ремонтных работ.