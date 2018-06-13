Ограничивается движение транспорта на северном выезде из Баку - ВНИМАНИЮ ВОДИТЕЛЕЙ

13 июня 2018 20:36

С 16 июня на участке дороги Бакинский международный автовокзал-Хырдаланский круг (6-11 километр автотрассы Баку-Губа-госграница России) начнутся работы по обновлению асфальтобетонного покрытия, говорится в сообщении Госагентства автомобильных дорог, распространенном в среду, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Как говорится в сообщении, работы будут вестись поэтапно на каждой полосе движения без полного ограничения движения на дороге.

Поэтапное ограничение движения транспортных средств будет действовать до завершения ремонтных работ.

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