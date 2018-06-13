Джейхун Байрамов о сертификации учителей - ПОДРОБНОСТИ

В Азербайджане работодатели смогут расторгнуть трудовой договор с учителями, которые не прошли повторную сертификацию. Об этом Day.Az сообщает со ссылкой на Trend.

Это отражено в законе о внесении изменений в Трудовой кодекс.

Согласно изменениям, в соответствие с пунктом "с" статьи 70 Трудового кодекса работодатель имеет все основания расторгнуть трудовой договор с учителями, которые не прошли повторную сертификацию.

Отметим, что согласно изменениям в Трудовой кодекс и закон "Об образовании", преподаватели, работающие в государственных общеобразовательных учреждениях, будут раз в пять лет проходить сертификацию. Не будут проходить сертификацию беременные женщины, женщины, которые находились в социальном отпуске и после него работали менее одного года, отцы-одиночки, впервые принятые на работу лица (в течение пяти лет), лица, прошедшие сертификацию не менее трех раз.

Согласно изменениям в закон "Об образовании", те, кто по уважительной причине не участвовал в сертификации или не прошел сертификацию, имеют право повторно принять участие в сертификации.

Министр образования Джейхун Байрамов сказал, что в связи с сертификацией учителей будут подготовлены специальные правила.

Напомним, что изменения в Трудовой кодекс и закон "Об образовании" уже приняты парламентом Азербайджана.