«Детская горячая линия» стала доступна в Гекгельском районе Азербайджана

Дети обычно остерегаются рассказывать родителям и близким о трудностях, с которыми они сталкиваются, а именно о несправедливости, нарушениях их прав и фактах насилия против них. Они скрывают свои чувства, не делятся своими переживаниями и тем самым затрудняются поиск выхода из создавшейся ситуации. В результате положение детей, переживших тяжелое психологическое потрясение и подвергшихся различным актам насилия, все более усугубляется.

В Азербайджане, как и во всех странах мира, возникает необходимость в создании профессиональной службы "Детской горячей лини", куда дети могли бы обращаться и получать консультацию, делиться чувствами, эмоциями, психологическими травмами.

С учетом этой необходимости в 2010 году Общественным Объединением Молодежи (ООМ) "Ümidli Gələcək" ("Надежное будущее") в сотрудничестве с министерством образования Азербайджана и при поддержке компании Azercell Telekom в городе Баку была создана азербайджанская служба "Детской горячей линии".

В 2017 году по инициативе и при поддержке компании Azercell были запущены мобильные приложения услуги "Детской горячей линии" для операционных систем iOS и Android.

За восемь лет функционирования на "Детскую горячую линию" в связи с различными проблемами поступило более 32 000 звонков от детей и молодых людей, а также родителей из многих городов и районов страны. Значительная часть обращений на "Детскую горячую линию" касалась психологических и эмоциональных переживаний, внутрисемейных проблем, межличностных отношений, в том числе отношений между ровесниками, бытового насилия, проблем инвалидности, образования, правовой помощи и т.д. Каждому ребенку, нуждающемуся в помощи, предоставляется социальное обслуживание, психологическая и правовая поддержка, проводятся консультации по разрешению их проблем, обеспечивается направление обращений в соответствующие ведомства для их последующего рассмотрения. Детям и молодым людям, обратившимся на "Детскую горячую линию", квалифицированную помощь оказывают профессионалы, прошедшие специализированное обучение.

Наша служба "Гекгельской региональной детской горячей линии", частично функционирующая с марта 2018 года, была официально запущена 13 июня. Гекгельский офис службы создан при поддержке компании Azercell совместно с Гекгельским центром поддержки детей и семей, действующим при Государственном комитете по проблемам семьи, женщин и детей. Центр оказывает услуги не только жителям Гекгельского района, но и прилегающих районов (Геранбоя, Гянджи, Шамкира, Газаха, Агстафы).

Специалистами организации проводятся тренинги для сотрудников Гекгельской региональной службы "Детской горячей линии" на тему "Принципы работы горячей линии", "Помощь по телефону и ее особенности".

Служба активна 24 часа в сутки.

Телефон для связи с Гекгельской региональной службой "Детской горячей линии" - 051 580 22 80.

Для дополнительной информации:

Камаля Ашумова

ООМ "Ümidli Gələcək" (Надежное будущее)

Исполнительный директор

Телефон: 055-616-69 -64

E-mail: kamala81@mail.ru

Интернет: www.childhelpline.az

Страница на facebook: https://www.facebook.com/AzerbaijanChildHelpline/

ООО Azercell Telecom, будучи лидером сектора мобильной связи, а также крупнейшим налогоплательщиком и инвестором ненефтяного сектора Азербайджана, было основано в 1996 году. Обладая 48-процентной рыночной долей в секторе мобильной связи Азербайджана, сеть Azercell охватывает 80 процентов территории страны (за исключением 20 процентов оккупированной территорий) и 99,8 процента населения. В настоящее время услугами Azercell пользуются 4,5 миллиона абонентов. Именно Azercell впервые представил в стране ряд новшеств, включая GSM-технологии, систему предварительной оплаты, услуги мобильного Интернета, создание сети на территории метрополитена, Колл-Центр 24/7, услуги фронт-офиса 7 дней в неделю, услуги М2М, офисы Azercell Ekspres, оказывающие 3 услуги в одной точке, услуги мобильного клиента, услуги онлайн-клиента и клиентские услуги в социальных сетях, мобильную услугу электронной подписи "Asan İmza" и т.д. В 2012 году Azercell впервые представил в стране услугу 4G. По результатам исследований, проведенных международными системами, измеряющими сетевое качество радиосигналов и специализирующимися в сфере охвата беспроводной связи, сеть Azercell продемонстрировала самые высокие показатели среди мобильных операторов Азербайджана. Azercell - единственная в стране и на пространстве СНГ компания, удостоенная международного Золотого сертификата "İnvestors İn People".