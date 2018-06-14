Сегодня в школах Азербайджана прозвенит «Последний звонок»

Сегодня в средних школах Азербайджана будет звенеть "Последний звонок".

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, мероприятия "Последнего звонока" состоятся 14 июня в связи с продлением срока учебы до 14 июня в средних школах страны с 2016 года.

Как и каждый год, в этом году для обеспечения безопасности учеников мероприятия "Последнего звонока" организуются руководствами школ непосредственно на территории общеобразовательных учреждений.

В 2017-2018 учебном году IX классы общеобразовательных школ страны заканчивают 111 257, XI классы - 83 001, а вечерние и заочные средние школы - 658 учеников.

В 2018-2019 учебном году ожидается прием 165 780 детей в первые классы общеобразовательных средних школ республики.