Сегодня в школах Азербайджана прозвенит «Последний звонок»
14 июня 2018 08:50 160
Сегодня в средних школах Азербайджана будет звенеть "Последний звонок".
Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, мероприятия "Последнего звонока" состоятся 14 июня в связи с продлением срока учебы до 14 июня в средних школах страны с 2016 года.
Как и каждый год, в этом году для обеспечения безопасности учеников мероприятия "Последнего звонока" организуются руководствами школ непосредственно на территории общеобразовательных учреждений.
В 2017-2018 учебном году IX классы общеобразовательных школ страны заканчивают 111 257, XI классы - 83 001, а вечерние и заочные средние школы - 658 учеников.
В 2018-2019 учебном году ожидается прием 165 780 детей в первые классы общеобразовательных средних школ республики.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
13 июня 21:20 296
«Детская горячая линия» стала доступна в Гекгельском районе Азербайджана
13 июня 20:52 767
Джейхун Байрамов о сертификации учителей - ПОДРОБНОСТИ
13 июня 20:11 267
"Азеришыг" о бесперебойном электроснабжении в дни праздника Рамазан
13 июня 19:11 377
Азербайджанская полиция будет работать в усиленном режиме
13 июня 18:35 393
Тяжелое ДТП в Мингячевире, есть пострадавшие
-
13 Июн. 21:42 12 114
-
13 Июн. 15:04 6 695
-
13 Июн. 15:14 5 503
-
13 Июн. 11:19 5 418
-
13 Июн. 16:19 4 864