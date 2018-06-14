Джейхун Байрамов: Патриотичная молодежь Азербайджана - это золотой человеческий капитал страны
Министр образования Азербайджана Джейхун Байрамов поздравил выпускников с окончанием средней школы.
Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, по его словам, с сегодняшнего дня у выпускников начинается новый этап в жизни, они на пороге принятия серьезных решений, выбора профессии.
"Выбранный путь определит большую часть вашей жизни. Знания и умения, которые вы получили в школе, активная гражданская позиция и ценности окажут вам серьезную поддержку на этом пути", - сказал Байрамов.
Министр выразил уверенность, что молодежь, окончившая сегодня школу, построит то будущее, о котором мечтает, и станет гражданами и специалистами, достойными своей страны.
"Как отметил Президент Азербайджана, время одарило нас счастьем жить в самом сильном Азербайджане за весь период истории. Сильный Азербайджан формирует трудолюбивых граждан с современным мышлением, национальным духом. Молодежь Азербайджана, которая живет любовью к Родине, - это наш золотой человеческий капитал", - сказал Байрамов.
Министр пожелал успехов выпускникам.
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