В центре Баку ограничат движение транспорта

14 июня 2018 11:20

До сегодняшнего вечера на площади Азадлыг и проспекте Нефтяников в Баку движение автотранспортных средств будет ограничиваться на отдельных проезжих полосах.

Об этом говорится в сообщении Государственного агентства автомобильных дорог, распространенном в четверг, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Частичное ограничение движения связано с обновлением дорожной разметки.

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