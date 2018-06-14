В центре Баку ограничат движение транспорта
14 июня 2018 11:20 524
До сегодняшнего вечера на площади Азадлыг и проспекте Нефтяников в Баку движение автотранспортных средств будет ограничиваться на отдельных проезжих полосах.
Об этом говорится в сообщении Государственного агентства автомобильных дорог, распространенном в четверг, передает Day.Az со ссылкой на Trend.
Частичное ограничение движения связано с обновлением дорожной разметки.
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