Из Азербайджана в Турцию можно будет добраться в два раза быстрее - ДЕТАЛИ

Время в пути от контрольно-пропускного пункта "Красный мост" (грузино-азербайджанская граница) до КПП "Сарпи" (грузино-турецкая граница) сократится до четырех часов, заявил глава департамента автомобильных дорог министерства регионального развития и инфраструктуры Грузии Ираклий Карселадзе, передает Day.Az со ссылкой на Sputnik Грузия.

С запланированными в стране масштабными инфраструктурными проектами Карселадзе ознакомил представителей дипломатического корпуса.

"Сократится полная длина коридора, сократится время передвижения, и, если сегодня для покрытия участка от "Красного моста" до "Сарпи" нужно семь-восемь часов, то после завершения работ время сократится до 4-4,5 часов. Скорость передвижения на ряде участков дороги увеличится на 80-100 процентов, то есть фактически удвоится", - сказал Карселадзе.

По его словам, в ближайшем будущем министерство планирует объявить тендер на проведение строительных работ на Рикотском перевале, который связывает Западную и Восточную Грузию. Также изменения планируются на участке дороги Квешети - Коби, которая будет частью автомагистрали международного значения Мцхета - Степанцминда - Ларс. Данная дорога ведет в сторону ТПП "Казбеги - Верхний Ларс" (грузино-российская граница).

На Рикотском перевале запланировано строительство дороги протяженностью более 50 километров, на которой будет 96 мостов и 53 тоннеля.

Что касается Квешети-Коби, то там планируется построить дорогу протяженностью в 22,7 километра, на которой будет шесть мостов и пять тоннелей. Один из тоннелей длиною в девять километров станет самым длинным тоннелем в Грузии.

Для осуществления этих проектов в целом будет потрачено около двух миллиардов долларов.

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