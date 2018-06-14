«Азеригаз» о газоснабжении в праздничные дни
14 июня 2018 11:55 185
В связи с Национальным днем спасения и праздником Рамазан с 15 по 20 июня потребители в Азербайджане будут обеспечены бесперебойной подачей газа. Об этом говорится в сообщении производственного объединения (ПО) "Азеригаз", распространенном в четверг, передает Day.Az со ссылкой на Trend.
В эти дни будет усилен контроль над системой газоснабжения, будет усилена работа круглосуточных Call-центров "185" и "104", а также организованы суточные дежурства ответственных лиц в структурах ПО.
В праздничные дни, за исключением случаев аварий, не предусмотрено проведение плановых работ, ограничивающих газоснабжение.
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