Еще один автобусный маршрут в Баку переходит на карточную систему

В ближайшее время автобусный маршрут под номером 199 перейдет на карточную систему оплаты проезда. Об этом сказали Trend в четверг в транспортной компании Xaliq Faiqoğlu, передает Day.Az.

Автобусы №199 курсируют по маршруту торговый центр "Рияд" - "Шарг Базары". В настоящее время карточная система BakıKart применяется на маршрутных линиях 18, 52, 61, 65, 79, 85, 96 и 135, находящихся в эксплуатации у компании.

"Возможно, карточная система будет применена в автобусном маршруте 199 в следующем месяце, однако пока трудно обозначить точную дату", - сказали в компании.

Проездные карты BakıKart используются для оплаты проезда в метро и на автобусных маршрутах. Покупка и загрузка карт доступна в терминалах BakıKart и MilliÖN. Стоимость самой карты составляет два маната.

Кроме того, для гостей и жителей Баку, редко пользующихся общественным транспортом, предусмотрены BakıKart с ограниченным использованием, стоимость которых составляет 0,2 маната и на которые можно загрузить до четырех поездок. Стоимость одной поездки составляет 0,2 маната.

Другие интересные новости читайте на странице Day.Az в Facebook