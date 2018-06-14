Еще один автобусный маршрут в Баку переходит на карточную систему
В ближайшее время автобусный маршрут под номером 199 перейдет на карточную систему оплаты проезда. Об этом сказали Trend в четверг в транспортной компании Xaliq Faiqoğlu, передает Day.Az.
Автобусы №199 курсируют по маршруту торговый центр "Рияд" - "Шарг Базары". В настоящее время карточная система BakıKart применяется на маршрутных линиях 18, 52, 61, 65, 79, 85, 96 и 135, находящихся в эксплуатации у компании.
"Возможно, карточная система будет применена в автобусном маршруте 199 в следующем месяце, однако пока трудно обозначить точную дату", - сказали в компании.
Проездные карты BakıKart используются для оплаты проезда в метро и на автобусных маршрутах. Покупка и загрузка карт доступна в терминалах BakıKart и MilliÖN. Стоимость самой карты составляет два маната.
Кроме того, для гостей и жителей Баку, редко пользующихся общественным транспортом, предусмотрены BakıKart с ограниченным использованием, стоимость которых составляет 0,2 маната и на которые можно загрузить до четырех поездок. Стоимость одной поездки составляет 0,2 маната.
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