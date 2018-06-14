Али Ахмедов: В ближайшие годы обязательное медстрахование охватит всю территорию Азербайджана

В ближайшие годы обязательное медицинское страхование будет осуществляться на всей территории Азербайджана. Об этом в четверг сказал журналистам вице-премьер Азербайджана Али Ахмедов, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Вице-премьер отметил, что применение обязательного медицинского страхования в качестве пилотного проекта в Елахе, Мингячевире и Агдаше было успешным.

По словам Ахмедова, осенью в Милли Меджлис будут представлены новые законопроекты, а также изменения в законы, связанные с обязательным медицинским страхованием. "После принятия этих документов применение обязательного медицинского страхования станет возможным на всей территории Азербайджана", - отметил Ахмедов.

Что касается взносов за страхование, то вице-премьер сказал, что у работающих граждан Азербайджана будет взиматься определенный процент из заработной платы, а неработающие граждане, предприниматели будут платить взносы в установленном размере. "Однако представители ряда категорий, к примеру, пенсионеры, дети, инвалиды, будут освобождены от взносов за обязательное медицинское страхование. Государство возьмет эти обязательства на себя", - подчеркнул Ахмедов.

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