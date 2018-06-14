В Азербайджане ожидается до 34 градусов тепла

Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове преимущественно без осадков, умеренный южный ветер. Об этом говорится в сообщении Национального департамента гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана, распространенном в четверг, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью 17-19, днем - 25-30 градусов тепла, в Баку ночью 17-19, днем - 28-30 градусов тепла.

Атмосферное давление составит 757 миллиметров ртутного столба, относительная влажность ночью 70-80, днем 45-55 процентов.

Завтра на северных пляжах Абшерона (Сумгайыт, Новханы, Пиршаги, Нардаран, Бильгя, Загульба) умеренный южный ветер, температура морской воды 21-22 градуса.

На южных пляжах (Тюркан, Говсан, Сахиль, Шихово) умеренный южный ветер, температура морской воды 22-23 градуса.

В районах Азербайджана без осадков, однако днем местами в горах ожидаются грозовые дожди. Восточный ветер днем временами усилится.

Температура ночью 15-20, днем 29-34, в горах ночью 9-14, днем 17-22 градуса тепла.

Завтра слабые и умеренные колебания метеорологических факторов на Абшеронском полуострове будут благоприятны для метеозависимых людей.

Однако со второй половины воскресенья до полудня 19 июня в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается порывистый западный ветер.

В субботу вечером в некоторых северных и западных районах, а со второй половины воскресенья и до полудня 19 июня в большинстве районов погода будет нестабильной, временами ожидаются дожди. В отдельных местах прогнозируются ливни с грозами, град, западный ветер местами усилится.

Температура понизится на 3-5 градуса. В реках поднимется уровень воды, некоторые реки Большого и Малого Кавказа могут выйти из берегов.

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