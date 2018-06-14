В Азербайджане назначены даты собеседований по приему на госслужбу

Собеседования кандидатов, принявших участие в конкурсах, проведенных 2 и 3 мая по приему на госслужбу на вакантные административные должности, начнутся 25 июня и продолжаться до 6 июля, говорится в сообщении Государственного экзаменационного центра (ГЭЦ) Азербайджана, распространенном в четверг, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Собеседования будут проходить в административных зданиях ГЭЦ в Баку.

Собеседования пройдут по вакантным должностям министерства финансов, минздрава, Госкомитета по вопросам имущества, Госкомитета по работе с религиозными структурами, секретариата Тарифного (ценового) совета и судебных органов.

Самый высокий конкурс наблюдается по Госкомитету по вопросам имущества (268 обращений на 20 вакантных должностей) и Насиминскому районному суду (16 обращений на четыре вакантные должности).