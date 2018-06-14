Азербайджанский вуз планирует создать собственный НИИ

При Азербайджанском техническом университете (АзТУ) планируется создать научно-исследовательский институт (НИИ) "Проблемы ИКТ", сказал в четверг завкафедрой "Сети связи и системы коммутации" доцент Эльчин Гезалов.

По его словам, данная практика сегодня применяется во многих вузах СНГ и европейских стран, что является отличительной особенностью университетов, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

"Предложения по вопросу открытия при АзТУ такого научно-исследовательского института уже подготовлены и будут представлены ученому совету вуза на рассмотрение. Планируется утвердить устав НИИ, его структуру, сформировать штат сотрудников и т.д. Утвержденные после рассмотрения ученым советом документы будут направлены в правительство", - сказал Гезалов.

Деятельность НИИ, как сказал Гезалов, будет организована по принципу самоокупаемости. Работы в институте будут проводиться в рамках заключаемых договоров с отраслевыми организациями и компаниями. К работе в НИИ будут также привлекаться студенты, активно занимающиеся по различным направлениям ИКТ.

Что касается материально-технической базы вуза, то, по словам Гезалова, имеющееся на сегодняшний день в лабораториях вуза современное телекоммуникационное и другое технические оборудование позволяет организовать необходимый уровень исследовательских экспериментов в НИИ.

"Однако не исключено, что в будущем потребуется их обновление, так как телекоммуникационная отрасль динамично развивается. НИИ, как я уже отметил, будет отдельным юридическим лицом со своей материально-технической базой и средствами. Он не будет зависеть от бюджетных структур. Наличие НИИ выгодно вузу, поскольку университет должен зарабатывать и развиваться. Заработать же вуз может за счет интеллектуального труда. Благо, наш вуз всегда был и остается передовым в этой области. Все, что нам потребуется, так это координация научно-исследовательских работ, продвижение идей, претворение их в жизнь и, естественно, их коммерциализация. По мере того, как доходы вуза будут увеличиваться, мы сможем приобретать дополнительное оборудование, которое можно будет использовать как для научных исследований, так и в учебных целях", - сказал Гезалов.