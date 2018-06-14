За первые четыре месяца этого года в Азербайджане родилось более 44 тыс.детей

За первые четыре месяца этого года в Азербайджане родилось 846 двойняшек и 33 тройняшек, говорится в сообщении Государственного комитета статистики в четверг.

За указанный период районными (городскими) отделами регистрации министерства юстиции было зарегистрировано 44540 новорожденных, на каждые 1000 человек приходится 13,8 новорожденных, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Отметим, что удельный вес новорожденных девочек составил 46,9 процента, в настоящее время на каждые 100 новорожденных девочек приходится 113 мальчиков. Нарушение соотношения полов изменяет общую половую структуру населения. В настоящее время на каждые 100 мужчин приходится 105 женщин.