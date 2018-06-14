По инициативе вице-президента Фонда Гейдара Алиева Лейлы Алиевой в Калужской области прошел студенческий турнир «Туристский слет» - ФОТО

По инициативе вице-президента Фонда Гейдара Алиева, председателя Азербайджанского молодежного объединения России (АМОР) Лейлы Алиевой, при поддержке министерства спорта и молодежи Азербайджана в Калужской области, в загородном отеле "PineRiver" прошел спортивный студенческий турнир "Туристский слет". Об этом Day.Az сообщает со ссылкой на Trend.

Член правления АМОР Эмин Гаджиев поприветствовал участников спортивного слета на церемонии открытия, поблагодарил их за проявленный интерес к спортивным мероприятиям, проводимым молодежной организацией.

Проинформировав ребят о деятельности АМОР, он рассказал о проделанной работе и дальнейших планах. "Недавно, 31 мая, в Астрахани состоялась встреча Лейлы ханум Алиевой с членами региональных представительств АМОР. Участники встречи обменялись мнениями, подняли важные вопросы и обсудили дальнейшие задачи. Лейла ханум в своем выступлении акцентировала внимание на спортивных проектах АМОР.

Она отметила достижения наших активистов в этой сфере. И мне очень приятно, что вы все уделяете большое внимание поддержанию здорового образа жизни. Наш сегодняшний турнир укрепляет патриотический дух и объединяет талантливую азербайджанскую молодежь. Все это заложено в основах нашей организации. Впереди нас ожидают интересные проекты, в которых мы будем рады видеть всех. Желаю каждому из вас хорошей игры и бодрого настроения", - сказал член правления АМОР Эмин Гаджиев.

Затем состоялось представление команд, после которого были подняты флаги Российской Федерации, Азербайджанской Республики, а также АМОР.

В ходе спортивно-оздоровительного турнира за звания сильнейших и лучших боролись 12 команд, представляющих Московский государственный университет им. М.В.Ломоносова (МГУ), Финансовый университет при Правительстве РФ, Высшую школу экономики, Первый Московский государственный медицинский университет им. И.М. Сеченова (МГМУ), Российский экономический университет им. Г.В.Плеханова (РЭУ), Московский государственный педагогический университет (МГПУ), команду Калужского регионального отделения АМОР, и другие.

Всего в спортивных состязаниях приняли участие около 100 активистов АМОР.

По итогам спортивных соревнований победителем игры стала команда "Пантеры" (МГМУ им. И.М. Сеченова). 2-ое место досталось команде "Львы" (МГПУ), на 3-е место вышла команда "Гориллы" (МАДИ). А за волю к победе были награждены команды: "Волки" (МГЮА), "Орлы" (РУДН), "Медведи" (Калужская РО АМОР).

Наряду с кубками, грамотами и памятными подарками победители получили сертификаты на право перебраться через реку на канате.

Отметим, что во время спортивных состязаний была организована полевая кухня, где участники могли отведать походные блюда.