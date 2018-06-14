Паспортное управление МВД Азербайджана на праздники будет работать в обычном режиме

14 июня 2018 19:56

Несмотря на то, что в связи с Днем национального спасения и праздником Рамазан 15 -19 июня являются нерабочими днями, Главное паспортное, регистрационное и миграционное управление МВД Азербайджана и его региональные управления будут работать в обычном режиме, передает Day.Az  со ссылкой на Trend.

Как говорится в сообщении МВД, прием граждан будет проводиться так же, как и в обычные дни, то есть с 9:00 до 19:00.

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