Паспортное управление МВД Азербайджана на праздники будет работать в обычном режиме
14 июня 2018 19:56 193
Несмотря на то, что в связи с Днем национального спасения и праздником Рамазан 15 -19 июня являются нерабочими днями, Главное паспортное, регистрационное и миграционное управление МВД Азербайджана и его региональные управления будут работать в обычном режиме, передает Day.Az со ссылкой на Trend.
Как говорится в сообщении МВД, прием граждан будет проводиться так же, как и в обычные дни, то есть с 9:00 до 19:00.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!