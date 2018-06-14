В Азербайджане с воскресенья прогнозируется нестабильная погода

Завтра днем в Азербайджане в горах Малого Кавказа местами возможны дожди, говорится в сообщении Национального департамента гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана, распространенном в четверг. Об этом Day.Az сообщает со ссылкой на Trend.

16 июня утром и днем преимущественно без осадков, к вечеру ожидаются дожди.

Днем 17 июня в большинстве районов Азербайджана будет нестабильная погода, возможны грозовые дожди, в отдельных местах ливни, возможен град, есть вероятность кратковременных наводнений.

Температура воздуха 15-16 июня в предгорных районах составит 25-30 градусов тепла, в горных районах - 15-20 градусов тепла, в последующие дни температура постепенно снизится на 3-5 градусов.

В зоне Лянкяран-Астара 15-16 июня преимущественно без осадков, со второй половины дня 17 июня до 19 июня местами возможны грозовые дожди. Максимальная температура воздуха составит 26-31 градус.

В районах Арана 15-16 июня будет преимущественно без осадков, но с 17 по 19 июня временами ожидаются дожди, местами ливни. Максимальная температура воздуха составит 31-36 градусов тепла, 17-19 июня температура воздуха составит 27-30 градусов тепла.

15-17 июня в Нахчыванской АР ожидаются грозовые дожди. Максимальная температура воздуха составит 28-33 градуса тепла.

В ближайшие два дня в столице будет преобладать умеренный южный ветер. Со второй половины дня 17 июня до 19 июня будет дуть северо-восточный ветер. Максимальная температура воздуха составит 27-32 градуса тепла.