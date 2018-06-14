Джейхун Байрамов: Для Азербайджана 2017/2018 учебный год был очень успешным

Для Азербайджана 2017/2018 учебный год был очень успешным.

Об этом в четверг во время встречи с отличившимся в учебе выпускниками сказал министр образования Джейхун Байрамов, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

По его словам, в этом учебном году на всех ступенях образования, начиная от дошкольного до высшего, наблюдалась устойчивая положительная динамика в академических показателях.

"К этому относится расширение охвата дошкольным образованием, а также результаты выпускных экзаменов, расширение олимпиад в стране, еще более успешные выступления наших учеников на международных олимпиадах", - отметил Байрамов.

Министр добавил, что результаты международных олимпиад с каждым годом улучшаются и достигнуты большие успехи в соответствующей области.

Байрамов также прокомментировал завершение учебной программы в средних школах до окончания учебного года, то есть раньше 14 июня.

По его словам, все подготовленные учебники, методические пособия для учителей рассчитаны на 34 учебные недели.

"Институт образования при министерстве образования подготовил специальные рекомендации по учебникам, изданным ранее. Все районные отделы образования, школы на основе этих рекомендаций были проинформированы о предоставлении ученикам учебного материала в течение 34 недель", - сказал министр.

Напомним, что решением Кабинета министров от 30 октября 2014 года были внесены изменения в "Образцовый устав общеобразовательных школ", и с 2015 года занятия в общеобразовательных школах начинаются 15 сентября и заканчиваются 14 июня. Согласно этому решению, количество учебных недель увеличилось до 34,8. До этого занятия в средних школах начинались 15 сентября и завершались 31 мая.