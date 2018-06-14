Бакинский филиал МГУ имени Ломоносова объявляет прием документов на рабочие места

Бакинский филиал Московского государственного университета имени М.В.Ломоносова для участия в конкурсе объявляет прием документов на нижеотмеченные рабочие места, передает Day.Az со ссылкой АЗЕРТАДЖ:

Заведующий учебно-методическим отделом (1 место).

Декан (филологический факультет, 1 место).

Документы на конкурс для замещения вакантных должностей могут подать сотрудники с высшим образованием, имеющие ученую степень и ученое звание, свободно владеющие азербайджанским и русским языками, имеющие не менее 3 лет стажа в области организации учебного процесса и управления им либо не менее 5 лет стажа в области преподавания в высших учебных заведениях.

Лица, желающие принять участие в конкурсе, должны представить следующие документы:

- копию документа, удостоверяющего личность

- СV

- копию документа о высшем образовании

- копию документа, удостоверяющего ученую степень и ученое звание

Желающие принять участие в конкурсе должны направить документы с 18 июня 2018 года до 17.00 10 июля 2018 года на адрес электронной почты hr@msu.az .

Телефон: + 99412 598 93 28