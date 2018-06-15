В Азербайджане прогнозируется прием в школы более 50 тыс. детей
15 июня 2018 00:34 180
В Азербайджане посредством сайта mektebeqebul.edu.az в связи с приемом в первый класс на 2018-2019 учебный год было размещено более 42 тысяч запросов, передает Day.Az со ссылкой на Trend.
Об этом говорится в отчете Управления образования города Баку в связи по 2017-2018 учебному году.
В отчете отмечается, что 39 тысяч человек выбрали общеобразовательные школы, 3,5 тысячи человек - лицеи и гимназии. Это составляет около 85 процентов прогноза по приему учеников в первый класс общеобразовательных школ города Баку.
В 2018-2019 учебном году прием в первый класс прогнозируется прием более 50 тысяч детей.
2018-2019-cu tədris ili üçün I sinfə mektebeqebul.edu.az saytı vasitəsilə 42 000-dən çox sorğu yerləşdirilib.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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