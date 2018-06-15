В Баку пройдет Фестиваль йоги на открытом воздухе

Ну что, готовы к традиционному фестивалю йоги на открытом воздухе?

24-го июня в сотрудничестве с Администрацией Приморского Бульвара, YARAT снова объединит все школы и центры йоги.

В программе участвуют: Медитационный Центр "The Art of Living", Студия Йоги Шахи, Академия Йоги и Центр Халса.

Одним из основных партнеров мероприятия также является Посольство Индии в Азербайджане.

Дата: 24-го июня

Время: 09:00 - 00:00

Место: Газон Приморского Бульвара (рядом с центром YARAT)

Для регистрации: Только 15, 16, 17 июня регситрация будет проводиться с 12:00 до 22:00, а в остальные дни: с 9:30 до 18:00

Помимо разнообразных занятий йогой, гостей также ожидает красочная часть программы, которая включает в себя коллективный мастер-класс по индийским танцам, живые музыкальные исполнения, а также астрологический уголочек.

Развлекательная программа

09:00 - 18:00 Фоновая музыка от DJ Тогрула

18:00 - 18:40 Музыкальное выступление Dihaj

19:00 - 19:30 Коллективный мастер-класс по индийским танцам

19:30 - 19:45 Перформанс древних индийских танцев

19:45 - 20:30 Мантропение от Китару Лина Очимара и группы "Ahata"

20:30 - 21:15 Мантропение от группы "Yogaddin"

21:15 - 21:30 Огненный перформанс

Вход свободный

Fly-йога

10:15 - 11:00 Fly-йога - Гафар Ганизаде (на русском/азербайджанском языках)

11:00 - 11:45 Fly-йога - Назрин Насибли (на русском/азербайджанском языках)

15:00 - 15:45 Fly-йога - Эльвин Исмаилов (на азербайджанском языке)

15:45 - 16:30 Fly-йога релакс - Кристина Ахмедова (на русском языке)

16:30 - 17:15 Fly-йога для пар - Аэлита Халафова и Рамиль Мамедгасанлы (на русском языке)

17:15 - 18:00 Восстанавливающая Fly-йога - Фарида Пашаева (на русском/азербайджанском языках)

18:00 - 18:45 Воздушная йога для детей - Нармин Асадова (на русском языке)

Предварительная регистрация: 0502469292

Barrel Playground

12:00 - 14:00 Обеденный перерыв в Barrel Playground (вегетарианское меню)

12:00 - 17:00 Электронная музыка от Nasa Mareena

15:00 - 16:00 Гастрономический мастер-класс по изготовлению альтернативного молока и смузи от Sabina Shahi и Manipura Ethic Cafe&Bar

16:15 - 17:15 Гастрономический мастер-класс по растительному питанию от Sabina Shahi и Manipura Ethic Cafe&Bar (Предварительная регистрация: 0502469292)

21:20 - 00:00 Продолжение вечера (Dj выступление)

Тент Йога Шахи

0:15 - 10:45 Комплексная Йога - Алла Моторина (на русском языке)

10:45 - 11:15 Виньяса Флоу (Vinyasa Flow) - Амира Мансур (на английском языке)

11:15 - 11:45 - Кундалини-йога и Пранаямы - Сабина Шахи (на русском языке)

11:45 - 12:00 Гонг Медитация (на русском языке)

12:00 - 13:00 Лекция историка и Агни йога Миры Вейде "Йога. Эволюция духа и возврат к истоку" (на русском языке)

13:00 - 14:00 Лекция врача Самиры Ахундовой "Психосоматика. Как сохранить здоровье"

14:00 - 15:00 Лекция музыканта Китару Лина Очимара "Звук как медитация. Абсолютная Музыка" (на русском языке)

15:00 - 15:30 Кундалини йога - Мира Вейде (на русском языке)

15:30 - 16:00 Стретчинг - Аэлита Халафова (на русском языке)

16:00 - 16:30 Лайт йога - Рена Мамедова (на русском языке)

16:30 - 17:00 Силовая (Power Yoga) йога - Гафар Ганизаде (на русском языке)

17:00 - 17:30 Пилатес - Татьяна Ларионова (на русском языке)

Для регистрации: 0502469292

На газоне

09:00 - 09:45 108 циклов Сурья Намаскар (последовательность Приветствие Солнца) - Елена Сафарова (на русском языке)

Вход свободный

10:15 - 10:45 Тайчи и Цигун - Агакязым Мовсумов (на русском языке)

16:30 - 17:00 Классическая Хатха йога - Фарида Аббасова (на русском языке)

17:00 - 17:30 Парная йога (Couple Yoga) - Yogaddin (на русском/азербайджанском языках)

Для регистрации: 0502469292

Гекса Тент

10:15 - 15:00 Гюляр Самедова, классический астролог (Студия Йоги Шахи)

11:00 - 12:00 Лекция "Лунная и Кармическая Астрология" (Студия Йоги Шахи)

12:00 - 19:00 Диагностика позвоночника Фарида Пашаева (на азербайджанском/русском языках) (Студия Йоги Шахи)

15:00 - 16:00 Лекция "Высшая Астрология и действие Планет на нашу жизнь" (Студия Йоги Шахи)

15:00 - 19:00 Фархад Садыхов, астролог, космограф, художник

Вход свободный

Детская йога:

11:00 - 12:00 Детская Йога - Нармин Асадова (на русском/азербайджанском/английском языках)

12:00 - 13:00 Свободное творчество - Китару Лина Очимара (на русском/азербайджанском/английском языках)

16:00 - 17:00 Детская Йога - Нармин Асадова (на русском/азербайджанских языках)

17:00 - 18:00 Свободное творчество - Китару Лина Очимара (на русском/азербайджанском/английском языках)

Для регистрации: 0502469292

Мастер-классы:

10:15 - 11:00 Мастер-класс по индийскому искусству Гондо с Маномита Де

11:00 - 12:00 Мастер-класс по индийскому искусству Мадюбани с Маномита Де

14:00 - 15:00 Мастер-класс по индийскому искусству Варли с Маномита Де

Для регистрации: 0502469292

Тент The Art of Living

10:15 - 11:00 - Йогатерапия позвоночника - Татьяна Сафонова

11:00 - 12:00 - Шри Шри Йога, Елена Сафарова

14:00 - 15:00 - Лекция об Аюрведе, Татьяна Джамалова

15:00 - 16:00 - Йога для детей от 8-13 лет, Татьяна Джамалова

16:00 - 17:00 - Медитация, Татьяна Сафонова

Предварительная регистрация: 0502469292

Тент Академии Йоги

10:15 - 11:00 - Введение в йогу. Динамическая йога с элементами приветствия Солнца - Гюльтякин Азимова (на азербайджанском и русском языках)

11:00 - 12:00 - Чакры и их свойства - Расим Нияз (на азербайджанском и русском языках)

14:00 - 15:00 - Хатха Йога. Медитация. Техника дыхания - Расим Нияз (на азербайджанском и русском языках)

15:00 - 15:30 - Викторина

15:30 - 16:30 - Терапия для позвоночника - Ульвия Салманова (на азербайджанском языке)

16:30 - 17:30 - Йога для беременных. Техники гипно-дыхания -Гюльтякин Азимова (на азербайджанском и русском языках)

Предварительная регистрация: 0502469292

*Во время программы будет проводиться конкурс. Победителям будут представлены подарки в качестве йогa-матов и других подарков.

Центр Халса

10:15 - 10:45 "Примите любовь" - краткая лекция и медитация (на русском языке)

10:50 - 11:15 "Молодость и красота" лимфодренажный танец. Эндокринная система (на русском языке)

11:20 - 12:00 Работа с подсознательными страхами. Отношение к карме (на русском языке)

14:00 - 15:10 Быть счастливым - твое право от рождения. Гиян чакра крия. Энергия процветания и успеха (на русском языке)

15:20 - 15:30 Развитие чувств и таланта интуиции (на русском языке)

15:40 -16:00 Финансовая пробка. Энергия изобилия, удачи и денег (на русском языке)

16:00 - 17:00 Женская природа. Суть женщины в семейных отношениях (на русском языке)

Для регистрации: 0502469292

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