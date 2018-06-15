В Баку установят контейнеры для сбора пластиковых отходов

Министерством экологии и природных ресурсов Азербайджана в рамках инициативы по управлению и сортировке пластиковых отходов, в различных парках Баку установило более 10 контейнеров для сбора пластиковой посуды".

Об этом Report сказала руководитель пресс-службы МЭПР Ирада Ибрагимова, передает Day.Az.

По ее словам, социальная акция будет продолжена: "Уже заказано 100 контейнеров, планируется разместить их в местах плотного скопления людей".

И.Ибрагимова призвала всех поддержать работу по управлению пластиковыми и полиэтиленовыми отходами, сократить их использование.

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