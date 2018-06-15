В Баку открылся летний Фестиваль еды - ФОТО

В древней части Баку - Ичери шехер, около ворот Гоша гала, сегодня открылся самый крупный летний Фестиваль еды, который продлится до 1 июля, сообщает Trend Life.

Baku Summer Food Fest организован кулинарным проектом Meal for Real при поддержке Управления Государственного историко-архитектурного заповедника "Ичеришехер". Это третий Фестиваль еды - в 2017 году Meal for Real с большим успехом провел Baku Street Food Festival и Baku Sweet November.

Фестиваль еды вновь вызвал большой интерес бакинцев и зарубежных гостей, которые пришли сюда за атмосферой отдыха, развлечений и вкусной едой. Ежедневно с 11:00 до 23:00 около тридцати ресторанов и кафе столицы представляют не только любимые блюда, но и специальное меню для гостей. Одна из главных фишек - это доступные цены. Например, если блюдо в обычное время стоит 20 манат, то здесь его "стрит-фуд" версия обойдется вам всего лишь в 5 манат. При этом, все рестораны строго соблюдают высокий уровень качества и безопасности еды.

В программе фестиваля также организованы различные викторины, мастер-классы, дегустации, развлечения для детей, а также соответствующая атмосфере музыка и марафон из лучших диджейских сетов страны, тематические вечера - Indian Night, Jazz Night, Voice of Summer Food Fest и т.д. Именно благодаря разнообразию развлечений, на фестивале будет весело как детям, так и их родителям. Здесь также представлена выставка различных блюд, продажа продуктов и сувениров. Baku Summer Food Fest - это островок, где каждый ощущает себя будто он в отпуске, или на отдыхе за рубежом, вне зависимости от того, пришел ли он на час, или провел здесь весь вечер. Все это придаст в течение двух недель ощущения беспрерывного праздника!

Вход на территорию фестиваля - свободный. Главная цель организаторов показать, что уличная еда - не просто быстрый перекус, это целая культура, которая открывает дверь в мир новых вкусов и ощущений.

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