В Международном центре мугама прошел вечер в честь Дня национального спасения - ФОТО

Сабаильская районная организация партии "Ени Азербайджан" (ПЕА) и Международный центр мугама провели вечер в честь Дня национального спасения Азербайджана, который отмечается 15 июня, сообщает Day.Az сообщает со ссылкой на Trend..



В мероприятии приняли участие видные общественные деятели, представители культуры и науки, творческой интеллигенции и молодежных организаций. На открытии прозвучал государственный гимн Азербайджана, был представлен фильм, посвященный общенациональному лидеру Гейдару Алиеву.

Выступившие председатель Сабаильской районной организации ПЕА, депутат Милли Меджлиса Шамсаддин Гаджиев, директор Международного центра мугама, народный артист Мурад Гусейнов, депутат Милли Меджлиса, член политического совета ПЕА Айдын Мирзазаде, депутат Милли Меджлиса Бахруз Гулиев и другие отметили, что с возвращением общенационального лидера Гейдара Алиева к власти в 1993 году в общественно-политической, социально-экономической и научно-культурной жизни Азербайджана, а также во внешнеполитической сфере произошел переворот, и начался процесс строительства независимого государства.

В октябре 1991 года Азербайджан обрел независимость. Однако в первые годы независимости образовался кризис власти, во всех сферах общественной жизни наблюдались хаос, в том числе и в армии. С каждым днем усиливалась армянская агрессия. После прихода к власти 14 мая 1992 года Народный фронт сразу же продемонстрировал своей нездоровой деятельностью полную неспособность к управлению страной. Летом 1993 года в Азербайджане возникла реальная угроза гражданской войны. В тяжелые для Родины дни, приняв настойчивые приглашения народа, в Баку 9 июня прибыл выдающийся сын Азербайджана Гейдар Алиев. За очень короткое время Гейдар Алиев смог предотвратить в Азербайджане гражданскую войну. 15 июня 1993 года Гейдар Алиев был избран председателем Верховного Совета Азербайджанской Республики. Таким образом, этот день вошел в историю страны как День национального спасения. По требованию народа Милли Меджлис (парламент) в июне 1997 года объявил этот день праздником.

Было подчеркнуто, что Гейдар Алиев спас государственность, суверенитет страны от всех опасностей. Благодаря мерам, проведенным Гейдаром Алиевым, были предприняты шаги по формированию национальной армии, развитию экономики, усилению обороноспособности, Азербайджан занял достойное место в международном мире, стал на путь развития во всех сферах жизнедеятельности. Неоценимые исторические заслуги великого лидера в создании, сохранении и росте авторитета нашего независимого государства, идеи общенационального лидера будут жить вечно.

Было подчеркнуто, что благодаря решительности Президента Ильхама Алиева успешная реализация и развитие новой нефтяной стратегии великого лидера, осуществление новых социально-экономических проектов, мудрые политические взгляды главы государства на процессы, идущие как в регионе, так и в мире, служат дальнейшему укреплению государственной независимости Азербайджана. Сегодня Азербайджан превратился в процветающую страну с сильной армией, общественно-политическое, социально-экономическое и научно-культурное развитие являются ярким примером для многих стран мира.

Праздничное мероприятие было продолжено концертом. Народный артист Мурад Гусейнов исполнил на фортепиано произведение Васифа Адыгезалова "Прелюдия". Заслуженный артист Эхтирам Гусейнов, ханенде Айшен Мехтиева, Эльдениз Мамедов и Сабина Арабли исполнили народные песни и композиции мугама.