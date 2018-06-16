В учебном центре МЧС стартовал забег «Мубаризлер» - ФОТО

В Баку на территории учебного центра МЧС стартовал экстремальный забег "Мубаризлер".

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, забег организован Гилан Холдинг (Gilan Holding), Министерством по Чрезвычайным Ситуациям, Министерством Молодежи и Спорта, Национального Олимпийского Комитета.

Состоялась церемония открытия забега. Выступая на церемонии открытия, руководитель проекта "Мубаризлер" Эльвин Исмаилов, сказал, что для участия в конкурсе прошли регистрацию 680 человек.

По его словам, команды-победители и участники индивидуальных забегов в сентябре будут участвовать в Суперфинале: "После этого 20 участников, показавшие самые высокие результаты, примут участие в реалити-шоу".

Подчеркнув, что Азербайджан является сильной спортивной страной, руководитель проекта за организационную поддержку поблагодарил Министерство по чрезвычайным ситуациям, Министерство молодежи и спорта, Национальный олимпийский комитет (НОК) и Гилан Холдинг.

Проект "Мубаризлер", предлагает всем любителям экстрима кардинально новый формат активного отдыха - бег по пересечённой местности с преодолением препятствий.

Препятствия специально сконструированы таким образом, чтобы участники задействовали все группы мышц при преодолении трассы.

Попробовать силы можно как в командном забеге по 5-километровому маршруту, так и на 7-километровой трассе с 42 препятствиями.

В отличие от прошлогоднего забега, в этом сезоне команды также смогут побороться за денежный приз. Общий призовой фонд забега составит 15 000 манатов. Команды-победители, а также индивидуальные участники фактически получат возможность участвовать в Супер Финале, который состоится в сентябре. Наиболее активные участники и отличившиеся команды получат ценные подарки от уникального проекта.

Для обоих форматов предусмотрена парковка, фан-зона со спортивной и развлекательной инфраструктурой, концертная программа, душевые и раздевалки. Принять участие в забеге может любой желающий, вне зависимости от спортивной подготовки.

Бег с препятствиями сейчас популярны во всём мире и постепенно становятся новым видом спорта, потеснив с пьедестала классические спортивные дисциплины.

Это уникальный шанс стать частью суперпопулярного тренда, отлично провести время на настоящем фестивале спорта и здоровья, познакомиться и пообщаться с единомышленниками.