В воскресенье в Баку сохранится жаркая погода

В воскресенье в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Северо-западный ветер к вечеру временами будет усиливаться, говорится в сообщении Национального департамента гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов, распространенном в субботу, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Температура воздуха составит ночью 18-22, днем 27-32 градуса тепла. Атмосферное давление будет ниже нормы - 756 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность составит ночью 70-80 процентов, днем 50-60 процентов.

На северных пляжах Абшеронского полуострова (Сумгайыт, Новханы, Пиршаги, Нардаран, Бильгя, Загульба) вечером временами будет усиливаться северо-западный ветер. Температура морской воды 21-22 градуса.

На южных пляжах (Тюркан, Говсан, Сахиль, Шихово) вечером временами будет усиливаться северо-западный ветер. Температура морской воды 22-23 градуса.

В Нахчыванской Автономной Республике преимущественно без осадков. Однако ночью и вечером местами прогремят грозы, ожидаются дожди, возможны ливни, в горах ожидается град. Западный ветер во время грозы временами будет усиливаться. Температура воздуха ночью 12-17 , днем - 28-33 градуса тепла.

В Нагорном Карабахе: Ханкенди, Шуше, Ходжалы, Ходжавенде, Губадлы, Зангилане, Лачине, Кельбаджаре, а также Дашкесанском и Гедабейском районах утром и днем местами прогремят грозы, временами ожидаются дожди, местами - интенсивные ливни, возможен град. Ветер западный, днем местами и временами усиливающийся. Температура воздуха ночью 8-13, днем - 15-20 градусов тепла.

В Газахском, Геранбойском, Тертерском, Агдамском, Физулинском, Джебраильском районах и Гяндже преимущественно без осадков. Однако днем местами прогремят грозы, временами ожидаются дожди. Ветер западный, днем местами и временами усиливающийся. Температура воздуха ночью, возможно, составит 15-20, днем 25-30 градусов тепла.

В Балакенском, Загатальском, Гахском, Шекинском, Огузском, Габалинском, Исмаиллинском, Агсуинском, Шамахинском, Сиязаньском, Шабранском, Хызынском, Губинском, Хачмазском и Гусарском районах местами прогремят грозы, временами ожидаются дожди, местами интенсивные, ливневого характера, возможен град. Ветер западный, днем местами и временами усиливающийся. Температура воздуха ночью 12-17, днем - 23-28 градусов тепла, в горах ночью - 6-11, днем 13-18 градусов тепла.

В центральных низменных районах - Мингячевире, Евлахе, Гекчае, Агдаше, Кюрдамире, Имишли, Агджабеди, Бейлагане, Сабирабаде, Саатлы, Ширване, Гаджигабуле, Сальяне, Нефтчале преимущественно без осадков. Однако днем местами прогремят грозы, временами ожидаются дожди. Днем местами и временами усиливающийся западный ветер. Температура воздуха ночью 16-21, днем 29-34 градуса тепла.

В Масаллинском, Ярдымлинском, Лерикском, Лянкяранском и Астаринском районах днем местами ожидаются кратковременные дожди, возможны грозы, ветер восточный. Температура воздуха ночью 17-20, днем - 25-30 градусов тепла, в горах ночью 10-15, днем - 17-22 градуса тепла.