Тяжелое ДТП на трассе Баку-Шамахы-Евлах, есть погибшие - ПОДРОБНОСТИ
17 июня 2018 15:36 502
На трассе Баку-Шамахы-Евлах произошло дорожно-транспортное происшествие с летальным исходом. Рано утром около 04:00 вблизи города Шамахы грузовик "Газель" управляемый Афлатуном Фарзалиевым (1968 г.р.) столкнулся на встречной полосе с "ВАЗ 2107", за рулем которого находился Васиф Джаббаров (1998 г.р.), передает Day.Az со ссылкой на АПА.
В результате ДТП на месте скончались пассажиры легковушки: Сима Мамедова (1968 г.р.) и Эльмин Мамедов (1985 г.р.).
Оба водителя и один пассажир Немеет Фейзуллаев (1991 г.р.) госпитализированы. По факту ведется разбирательство.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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