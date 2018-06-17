Тяжелое ДТП на трассе Баку-Шамахы-Евлах, есть погибшие - ПОДРОБНОСТИ

17 июня 2018 15:36

На трассе Баку-Шамахы-Евлах произошло дорожно-транспортное происшествие с летальным исходом. Рано утром около 04:00 вблизи города Шамахы грузовик "Газель" управляемый Афлатуном Фарзалиевым (1968 г.р.) столкнулся на встречной полосе с "ВАЗ 2107", за рулем которого находился Васиф Джаббаров (1998 г.р.), передает Day.Az со ссылкой на АПА.

В результате ДТП на месте скончались пассажиры легковушки: Сима Мамедова (1968 г.р.) и Эльмин Мамедов (1985 г.р.).

Оба водителя и один пассажир Немеет Фейзуллаев (1991 г.р.) госпитализированы. По факту ведется разбирательство.

Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
Интернет-Портал Day.Az

Новости категории

Лента новостей

Информационная служба

При использовании материалов с сайта гиперссылка обязательна. Редакция не несет ответственности за содержание рекламных материалов и баннеров.

Контакты

Присоединяйтесь!

Рейтинг@Mail.ru
Copyright © 2003-2018 Day.Az