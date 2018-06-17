В Баку завтра сохранится солнечная погода

Как передает Day.Az со ссылкой на Национальный департамент гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов, в Баку и на Абшеронском полуострове завтра ожидается переменная облачность, в основном без осадков.

Скорость северо-западного ветра ближе к вечеру временами усилится. Ночью температура воздуха составит 18-22, днем 27-32 градуса тепла.

Атмосферное давление поднимется с 753 до 756 мм ртутного столба, относительная влажность ночью составит 70-80%, днем 50-60%.

На северных пляжах Абшерона (Сумгайыте, Новханы, Пиршаги, Нардаране, Бильгя, Загульбе) будет преобладать северо-западный ветер, скорость которого вечером усилится. Температура морской воды составит 21-22 градуса тепла.

На южных пляжах (Тюркан, Говсаны, Сахиль, Шихово) будет преобладать северо-западный ветер. Температура морской воды составит 22-23 градуса тепла.

В Нахчыванской Автономной Республике в основном пройдет без осадков. Однако, ночью и вечером в некоторых местах ожидаются грозы и дожди. Возможен ливень, град, в горных территориях есть вероятность града. Будет преобладать западный ветер.

Ночью температура воздуха составит 12-17, днем 28-33 градуса тепла.

В Верхнем Карабахе: Ханкенди-Шуша, Ходжалы-Ходжавенд, Губадлы-Зангилан-Лачин-Кельбаджар-Дашкесан-Гедабейском районах утром и днем местами ожидаются грозы и дожди. На отдельных территориях осадки примут интенсивный характер, есть вероятность града. На отдельных территориях скорость западного ветра местами усилится. Ночью ожидается 8-13, днем 15-20 градусов тепла.

В Газах-Гянджинском, Геранбойском, Тертер-Агдам-Агджабеди-Физули-Джебраильском районах в основном пройдет без осадков. Однако днем на отдельных территориях ожидаются переменные осадки. На отдельных территориях осадки примут интенсивный характер, в горных районах возможен град. Скорость западного ветра местами усилится. Ночью температура воздуха составит 15-20, днем 25-30 градусов тепла.

В Балакен-Загатала-Гах-Шеки-Огуз-Габалинском, Исмаиллы-Шемаха-Агсу-Хызы, Сиязань-Шабран, Губа-Гусар-Хачмазском районах местами ожидаются грозы и дожди. На отдельных территориях осадки могут принять интенсивный характер, возможен град. Днем скорость западного ветра временами усилится. Ночью температура воздуха составит 12-17, днем 23-28 градусов тепла, в горах ночью ожидается 6-11, днем 13-18 градусов тепла.

В Центральном Аране: Агдаш-Мингячевир-Евлах-Кюрдамир-Имишли-Бейлаган-Сабирабад-Билясувар-Саатлы-Ширван-Гаджигабул-Сальян-Нефтчалинском районах в основном пройдет без осадков. Однако днем на отдельных территориях возможны грозы и дожди. Скорость западного ветра может местами усилится. Ночью ожидается 16-21, днем 29-34 градусов тепла.

В Масаллы-Лянкяран-Астара-Лерик и Ярдымлинском районах днем местами ожидаются кратковременные осадки. Возможны грозы. Будет преобладать восточный ветер. Ночью температура воздуха составит 17-20, днем 25-30 градусов тепла, в горах ночью ожидается 10-15, днем 17-22 градуса тепла.