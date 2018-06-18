В Азербайджане 12-летний мальчик утонул в Куре

18 июня 2018 10:18

На территории села Бычагчы Зардабского района Самедов Кянан Джабир оглу (2006 г.р.) утонул в реке Кура.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АПА, группа Государственной службы контроля за малыми судами и спасения на водах МЧС приступила к поискам.

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