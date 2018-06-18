В Азербайджане сохранится солнечная погода
Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, без осадков, ветер северо-западный. Об этом Day.Az сообщает со ссылкой на сообщение Национального департамента гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана, распространенном в понедельник.
Температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 19-23, днем - 27-32 градуса тепла, в Баку ночью - 20-22, днем - 29-31 градус тепла.
Атмосферное давление составит 761 миллиметр ртутного столба. Относительная влажность ночью - 65-75 процентов, днем - 40-45 процентов.
Завтра на северных пляжах Абшерона (Сумгайыт, Новханы, Пиршаги, Нардаран, Бильгя, Загульба) северо-западный ветер будет временами усиливаться. Температура морской воды составит 21-22 градуса тепла.
На южных пляжах (Тюркан, Говсан, Сахиль, Шихово) северо-западный ветер также будет временами усиливаться, температура морской воды составит 22-23 градуса тепла.
В некоторых северных и западных районах страны завтра ожидаются грозовые дожди, в отдельных местах ливневого характера. Западный ветер местами будет усиливаться. Температура воздуха ночью составит 17-22, днем - 29-34 градуса тепла, в горах ночью - 9-14, днем - 18-23 градуса тепла.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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