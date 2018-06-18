Наезд такси на пешеходов в Москве: ранены два гражданина Азербайджана

16 июня, в результате наезда такси на пешеходов в Москве, два гражданина Азербайджана получили ранения.

Как сообщили из посольства Азербайджана в России Trend, как только информация об инциденте поступила в посольство, согласно распоряжению посла Полада Бюльбюльоглу, незамедлительно связались с медицинским учрежденьем, где находились наши соотечественники. Согласно информации, состояние потерпевших оценивается как удовлетворительное и они были отпущены домой, передает Day.Az.

Напомним, что 16 июня в результате наезда такси на пешеходов в центре Москвы семь человек пострадали.

Предварительная причина ДТП - водитель не справился с управлением. Водителя доставили в территориальный отдел полиции. По факту случившегося проводится проверка.

По информации центра организации дорожного движения, водитель такси имел киргизские права. Сам водитель транспортного средства заявил, что наехал на пешеходов не специально.