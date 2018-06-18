Наезд такси на пешеходов в Москве: ранены два гражданина Азербайджана
16 июня, в результате наезда такси на пешеходов в Москве, два гражданина Азербайджана получили ранения.
Как сообщили из посольства Азербайджана в России Trend, как только информация об инциденте поступила в посольство, согласно распоряжению посла Полада Бюльбюльоглу, незамедлительно связались с медицинским учрежденьем, где находились наши соотечественники. Согласно информации, состояние потерпевших оценивается как удовлетворительное и они были отпущены домой, передает Day.Az.
Напомним, что 16 июня в результате наезда такси на пешеходов в центре Москвы семь человек пострадали.
Предварительная причина ДТП - водитель не справился с управлением. Водителя доставили в территориальный отдел полиции. По факту случившегося проводится проверка.
По информации центра организации дорожного движения, водитель такси имел киргизские права. Сам водитель транспортного средства заявил, что наехал на пешеходов не специально.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!