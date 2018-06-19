Сильный пожар в Баку - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО

19 июня 2018 11:17

11:17

Пожар в магазине стройматериалов в Баку потушен.

Об этом во вторник говорится в сообщении МЧС Азербайджана, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

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09:08

В утренние часы в Баку произошел сильный пожар.

Об этом Day.Az сообщает со ссылкой на Trend.

Пожар произошел в магазине стройматериалов в Наримановском районе.

В данный момент ведутся работы по тушению возгарания.

Нажмите на видео для просмотра:

Yangin

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10:22

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В Баку горит

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