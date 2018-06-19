Сильный пожар в Баку - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО
19 июня 2018 11:17 1 963
11:17
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09:08
В утренние часы в Баку произошел сильный пожар.
Об этом Day.Az сообщает со ссылкой на Trend.
Пожар произошел в магазине стройматериалов в Наримановском районе.
В данный момент ведутся работы по тушению возгарания.
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