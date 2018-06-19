В бакинском ресторане произошел пожар - ОБНОВЛЕНО

11:25

Пожар в ресторане в Баку потушен. Как сообщает Day.Az со ссылкой на АПА, пожар возник на 1 и 3 этажах здания. Информации о пострадавших нет. Отметим, на месте происшествия находился замминистра МЧС, генерал-лейтенант Этибар Мирзоев.

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10:45

В Баку произошел пожар в ресторане.

Об этом говорится в сообщении Центра управления в кризисных ситуациях МЧС Азербайджана во вторник, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Согласно сообщению, пожар произошел в Наримановском районе Баку.

Пожарные подразделения Службы пожарной охраны МЧС, а также силы Службы спасения особого риска были привлечены к месту происшествия.

Работы по тушению пожара продолжаются. Дополнительная информация будет предоставлена позже.

Отметим, что ранее на территории Наримановского района произошел пожар в магазине строительных материалов.

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