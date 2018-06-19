В бакинском ресторане произошел пожар - ОБНОВЛЕНО
19 июня 2018 11:25 638
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В Баку произошел пожар в ресторане.
Об этом говорится в сообщении Центра управления в кризисных ситуациях МЧС Азербайджана во вторник, передает Day.Az со ссылкой на Trend.
Согласно сообщению, пожар произошел в Наримановском районе Баку.
Пожарные подразделения Службы пожарной охраны МЧС, а также силы Службы спасения особого риска были привлечены к месту происшествия.
Работы по тушению пожара продолжаются. Дополнительная информация будет предоставлена позже.
Отметим, что ранее на территории Наримановского района произошел пожар в магазине строительных материалов.
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