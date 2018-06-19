"Мобильный репортер": Безобразная парковка в центре Баку - ФОТО

Наш постоянный читатель Азад Рзаев в рамках рубрики "Мобильный репортер" прислал фотографии, на которых запечатлены факты вопиющего нарушения правил парковки в самом центре столицы. Как видим, не придающие значения законодательству водители перекрывают тротуары и предназначенные для пешеходов переходы.

Возникает только один вопрос - понесли ли нарушители законное наказание?

Day.Az приглашает своих читателей продолжать присылать свои фото и видео в обновленную рубрику "Мобильный репортер".

Вы стали свидетелем какого-либо важного, интересного или чрезвычайного события? Поделитесь информацией с нами - и со всей страной!

Для участия в проекте необходимо сделать фото или видео и выслать свой репортаж в редакцию Day.Az с помощью WhatsApp на номер +994502468938.

Это может быть: дорожно-транспортное происшествие, уникальное природное явление, чрезвычайная ситуация любого масштаба или смешные и странные случаи из жизни.

В случае, если репортаж окажется важным и интересным, ваша информация, фотография или видеоролик может попасть в информационную ленту сайта. Материалы, подготовленные на основе обращений наших читателей, будут собраны в категории "Мобильный репортер".

Редакция Day.Az не несет ответственности за содержание предоставляемой информации.