В Баку пройдет музыкальное шествие Fête de la Musique

21 июня на улицах, площадях и в парках Баку пройдет музыкальное шествие Fête de la Musique - традиционный Праздник музыки. Об этом сообщили Trend в пресс-службе посольства Франции в Азербайджане, передает Day.Az.

"Популярный фестиваль, открытый как для профессиональных музыкантов, так и для любителей, прославляет живую музыку. Здесь нет границ между жанрами, здесь приветствуется чистый звук и разнообразие стилей. Этот праздник, который традиционно проводится в летние месяцы, проходит на улицах и в парках, во дворах жилых домов и в других общественных местах. На этот раз музыка прозвучит на площадях города Баку и Ичеришехер, на Площади фонтанов и на улице Низами", - говорится в сообщении.



Организаторы - посольство Франции и Французский институт в Азербайджане, Министерство культуры Азербайджана, Государственное туристическое агентство Азербайджана, Управление Государственного историко-архитектурного заповедника "Ичеришехер", Пространство Современного Искусства YARAT, Street Food Festival и Maks Events.

Программа фестиваля https://www.facebook.com/events/442379196189820/

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