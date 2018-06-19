Когда вернется жара в Баку? - ПРОГНОЗ

Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, без осадков, ветер северный, как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом говорится в сообщении Национального департамента гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов, распространенном во вторник.

На Абшеронском полуострове ожидается 18-21, днем 27-32 градусов тепла, в Баку ночью 19-21, днем 29-31 градусов тепла.

Атмосферное давление будет в пределах нормы и составит 760 миллиметров ртутного столба.

Относительная влажность ночью составит 65-75 процентов, днем 40-50 процентов.

Завтра на северных пляжах Абшерона (Сумгайыт, Новханы, Пиршаги, Нардаран, Бильгя, Загульба) северный ветер, температура морской воды составит 21-22 градуса тепла.

На южных пляжах (Тюркан, Говсан, Сахиль, Шихово) северный ветер, температура морской воды составит 22-23 градуса тепла.

В районах Азербайджана завтра преимущественно без осадков. Но утром и днем в Большом и Малом Кавказе местами ожидается грозовые дожди. Восточный ветер в отдельных местах будет усиливаться. Температура воздуха ночью составит 16-21, днем 31-36 градусов тепла, в горах ночью 9-13, днем 18-23 градусов тепла.