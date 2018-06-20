Минздрав Азербайджана о состоянии пострадавших на хлопковом поле в Имишлинском районе
В связи с отравлением на хлопковом поле в Имишлинском районе в больницу обратился 141 человек. Об этом в среду сообщили Trend в пресс-службе минздрава, передает Day.Az.
Согласно информации, большинству обратившихся была оказана амбулаторная помощь, и они были отпущены домой. "В настоящее время в Имишлинской больнице находятся 12 человек. Их состояние нормальное. Следует сказать, что среди обратившихся были также люди, обеспокоенные тем, что они тоже отравились. В больницу обратился 141 человек, и всем была оказана помощь. Некоторым рекомендовано было остаться на лечение в больнице, но и они, наверное, сегодня будут выписаны", - сообщили в ведомстве.
Отметим, что 19 июня на хлопковом поле в Имишлинском районе произошло массовое отравление. После происшествия большая делегация под руководством министра сельского хозяйства Инама Керимова отправилась в Имишлинский район для того, чтобы на месте разобраться в ситуации.
В минздраве добавили, что о причине произошедшего на хлопковом поле можно будет говорить после проведенных анализов.
Напомним, что ранее аналогичные случаи произошли в Саатлинском и Тертерском районах.
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