В Азербайджане завтра 65 тыс. человек будут сдавать выпускной экзамен

Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) Азербайджана завтра проведет централизованные выпускные экзамены для учащихся общеобразовательных учреждений Баку, Ширвана и Нахчыванской АР на базе общего и полного среднего образования (IX и XI классы). Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом говорится в сообщении Центра, распространенном в среду.

Ожидается, что в экзамене примут участие в целом 64 800 учащихся (IX классы - 37 029, XI классы - 27 771). Выпускники могут распечатать "пропускной лист" на экзамен посредством интернета.

Наряду с "пропускным листом", им предоставляется выписка из памятки, где даны рекомендации в связи с экзаменационным процессом, приведены правила и другая необходимая информация.

Экзамен для учащихся IX классов начнется в 10:00, XI классов - в 15:00.

Для проведения выпускных экзаменов IX классов выделены 80 зданий.

В экзамене планируется участие: в Баку - 32652, Ширване - 882, Нахчыванской АР - 3495 человек. Выпускные экзамены XI классов также пройдут в 80 зданиях.

В экзамене ожидается участие: в Баку - 23978, Ширване - 776, Нахчыванскй АР 3017 человек.