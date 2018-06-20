В Баку пресечено незаконное строительство многоэтажки

В Государственный комитет по градостроительству и архитектуре поступило обращение от жителей четвертого микрорайона Баку по поводу незаконного строительства 16-этажного здания в их дворе. Об этом говорится в сообщении Госкомитета, распространенном в среду, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Специалисты структуры выяснили, что ООО Komfort Plaza начало подготовку к строительству 16-этажки на территории, окруженной зданиями №№ 2, 3A, 4 и 5A. на улице Гусейна Сеидзаде.

В ходе проверки было установлено, что хотя Исполнительная власть Баку и выделила участок в 0,08 гектара для проектирования жилого здания по данному адресу, процедура разрешения строительства не завершена, и разрешения на строительство у Komfort Plaza не имеется.

В связи с этим и другими выявленными нарушениями в Исполнительную власть Баку было направлено обязательное для исполнения указание, не давать разрешения на строительство многоэтажного жилого здания перед зданием №2 в квартале 3231 по улице Гусейна Сеидзаде. С целью прекращения работ материалы по данному факту были направлены в Государственное агентство по контролю над безопасностью в строительстве МЧС.

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