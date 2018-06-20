В Бакинском вагонном депо открылся новый спортзал - ФОТО

В Бакинском вагонном депо департамента пассажирских перевозок ЗАО "Азербайджанские железные дороги" сдан в эксплуатацию новый спортивный зал для организации активного отдыха сотрудников. Об этом говорится в сообщении отдела по связям с общественностью ЗАО, распространенном в среду, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Спортзал создан по инициативе объединенного комитета профсоюзов департамента за счет внутренних ресурсов подведомственных учреждений.

По словам председателя профсоюзной организации депо Эльхана Гулиева, спортивный объект создан на базе старого неиспользуемого здания.

Здесь созданы условия для игры в мини-футбол, волейбол, баскетбол, настольный теннис и другие виды спорта.

В спортзале также имеются санузел, душевая и раздевалки.

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