В Баку произошел сильный пожар - ВИДЕО

В Ясамальском районе Баку произошел сильный пожар.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Qaynarinfo, видео, на котором запечатлен пожар, поделился в соцсетях один из жителей столицы.

Как сообщили в части противопожарной охраны Ясамальского района, на территории площадью 1 га горит сухая трава. В настоящее время осуществляются меры по тушению пожара.

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