В Баку строится очередное здание для воспитанников детских учреждений

В поселке Масазыр Абшеронского района Азербайджана началось строительство третьего 120-квартирного здания для воспитанников детских учреждений, потерявших обоих родителей.

Об этом замминистра труда и социальной защиты населения Натиг Мамедов сказал, выступая в среду на XV Бакинской международной конференции омбудсменов на тему "Роль национальных институтов по правам человека в обеспечении и поощрении правового равноправия", передает Day.Az со ссылкой на Trend.

По словам замминистра, в настоящее время уровень бедности в Азербайджане составляет пять процентов, что в три раза меньше уровня глобальной бедности.

Мамедов отметил, что в Азербайджане государство проявляет заботу о малообеспеченных семьях.

"Средний размер трудовых пенсий в Азербайджане с 2003 года вырос в 11,3 раза", - сказал замминистра.

По его словам, с 2003 по 2018 год в 17 раз увеличился объем ежегодных средств, выделяемых на финансирование трудовых пенсий.

Напомнив, что в мае этого года был принят закон "О защите прав инвалидов", замминистра отметил, что при министерстве был создан центр для жертв торговли людьми и лиц, столкнувшихся с этой угрозой. В 2017 году центр оказал необходимую помощь 96 жертвам торговли людьми.

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