Али Ахмедов: В Азербайджане достигнуты определенные продвижения по пресечению неофициальной занятости

В Азербайджане достигнуты определенные продвижения в работе по пресечению неофициальной занятости.

Об этом вице-премьер, председатель Комиссии по координации и регулированию трудовых отношений Али Ахмедов сказал в среду на пятом заседании комиссии, проведенном в Кабмине, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

На заседании обсуждались меры, проведенные по выполнению "Плана мер по пресечению неофициальной занятости в Азербайджане", достигнутые результаты и предстоящие задачи.

Ахмедов отметил, что за пять месяцев этого года в электронно-информационной системе уведомлений о трудовых договорах рост составил 43 434 трудовых договора, из которых 9 560 - в Нахчыванской АР. В прошлом году эта цифра составила 21 506 договоров. Таким образом, в текущем году положительное сальдо темпа роста по трудовым договорам выросло более чем в два раза.

Вице-премьер добавил, что на начало 2017 года было заключено более 1 265 тысяч договоров, на 1 июня прошлого года - 1 287 тысяч договоров. По состоянию на 1 января этого года было заключено более 1 310 тысяч договоров, на 1 июня - более 1 354 тысяч договоров. Большой рост заключенных договоров наблюдался в оптовой и розничной торговле, а также в строительном секторе. На 1 мая этого года число наемных работников в стране выросло на 1,2 процента в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, составив 1 538,2 тысячи человек.

Ахмедов отметил, что перед комиссией поставлены задачи по выполнению работ по 36 пунктам, из которых 12 выполнены полностью, восемь - частично, работы по выполнению других задач продолжаются.

В заключение заседания Али Ахмедов добавил, что Президенту Азербайджана систематически будет предоставляться информация о работе по устранению неофициальной занятости.