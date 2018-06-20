Госкомитет по делам беженцев о восстановлении села Джоджуг Марджанлы

Восстановление села Джоджуг Марджанлы Джебраильского района за короткое время и возвращение людей в свои родные дома дают уверенность в том, что не далеко то время, когда вынужденные переселенцы вернутся на освобожденные от оккупации земли.

Об этом в среду сказал зампредседателя Госкомитета по делам беженцев и вынужденных переселенцев Азербайджана Фуад Гусейнов в ходе выступления на XV Бакинской международной конференции омбудсменов на тему "Роль национальных институтов по правам человека в обеспечении и поощрении правового равноправия", передает Day.Az со ссылкой на Trend.

По его словам, в результате неконструктивной позиции Армении уже 25 лет как значительная часть более миллиона беженцев и вынужденных переселенцев в Азербайджане вынуждена жить в тяжелых условиях.

Гусейнов сказал, что правительство Азербайджана проявляют особую заботу о людях данной категории. В целом до сегодняшнего дня для беженцев и вынужденных переселенцев были возведены 98 современных поселков и жилой комплекс, состоящий из многоэтажных зданий, жилой площадью 3,3 миллиона квадратных метров.

Также зампред комитета сказал, что для улучшения жилищно-бытовых условий беженцев и вынужденных переселенцев было потрачено 2,4 миллиарда манатов. 2,1 миллиарда манатов из этих средств выделено Государственным нефтяным фондом.

По его словам, за последние 25 лет для решения проблем беженцев и вынужденных переселенцев было потрачено 6,6 миллиарда манатов.