В Азербайджане началось применение электронных средств контроля

В Азербайджане началось применение нового вида наказания по ограничению свободы - электронных средств контроля.

Об этом в среду сказал замминистра юстиции Магеррам Алиев в ходе выступления на XV Бакинской международной конференции омбудсменов на тему "Роль национальных институтов по правам человека в обеспечении и поощрении правового равноправия", передает Day.Az со ссылкой на Trend.

По словам замминистра, на основе распоряжения Президента Ильхама Алиева по гуманизации политики наказания от февраля 2017 года была проведена большая работа, сократилось число арестованных лиц.

Алиев добавил, что за последние годы в результате последовательных и целенаправленных мероприятий в судебно-правовой системе уделяется особое внимание оказанию юридической помощи населению.

Замминистра также сказал, что осуществляемые мероприятия повысили доверие населения к судам и в итоге увеличилось число обращений в суды.

М.Алиев отметил, число гражданских дел, рассматриваемых в судах, по сравнению с 2000 годом увеличилось в 20 раз.