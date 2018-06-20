Азербайджан оказывает помощь прибывающим в страну беженцам из других стран

Сегодня международные организации больше сосредоточены на последствиях проблемы беженцев, нежели на причинах возникновения проблемы. Если мы видим статистику, которая растет с каждым годом, значит, должны быть изменения и в глобальном подходе.

Об этом в среду на мероприятии, посвященном Всемирному дню беженцев, сказал начальник Государственной миграционной службы Азербайджана Вусал Гусейнов, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

По его словам, одной из главных причин проблемы являются двойные стандарты, конфликты, безразличие к данному вопросу центров силы.

"Азербайджан решил часть проблемы, связанной с беженцами. Это есть опыт, но, к сожалению, эти проблемы не завершаются решением социальных вопросов. Мы должны сфокусироваться на возвращении этих лиц в свои страны", - добавил Гусейнов.

Гусейнов отметил, Азербайджан также оказывает помощь беженцам, прибывающим в страну из других стран.

"Государство уделяет внимание содержанию, оказанию первой помощи, образованию, социальным вопросам этих лиц. Ни один человек не становится беженцем по своему желанию, он сам не может найти выход из этого пожелания. Считаю, что надеждой для этих людей являются международные организации", - сказал начальник службы.